Sanità, il segretario Natale (PD) risponde a Toti: “I medici lavorano al limite del tollerabile”

Liguria. “I tre miliardi della manovra non migliorano le condizioni della sanità, soprattutto di quella ligure: per cambiarla davvero ci vorrebbero le elezioni tra una settimana, ma purtroppo non è così. Toti, come sempre, invece di affrontare i veri problemi – cioè la mancanza in Liguria di ospedali nuovi e adeguatamente attrezzati; la carenza di personale medico, infermieristico e amministrativo – si nasconde dietro il compenso al merito dei medici. Per rilanciare la sanità ligure servono investimenti e misure per rendere appetibile lavorare negli ospedali in Liguria”.

Così il segretario del PD ligure Davide Natale sulla manovra del governo e le dichiarazioni di Toti su fondi destinati alla sanità.

