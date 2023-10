Dallo staff della Tigulliana

Venerdì 20 ottobre, alle ore 17, al “Punto Incontro della Tigulliana” in Via Belvedere n. 5 (piano terra) a Santa Margherita Ligure, si terrà una conferenza sul tema “Enrico Mattei, l’uomo che anticipò il Terzo Millennio” a cura dei giornalisti Marco Delpino e Massimo Iaretti. L’ingresso è libero per tutti.

» leggi tutto su www.levantenews.it