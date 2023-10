Dalla direzione artistica del Sibelius Festival

Mercoledì 18 Ottobre, alle h. 18.30, si terrà presso Villa Durazzo, a S. Margherita Ligure, un nuovo appuntamento concertistico per l’ VIII Edizione del Sibelius Festival – Golfo del Tigullio e Riviera / Federico Ermirio in memoriam, con il Duo Violino e Pianoforte composto da Chiara Morandi, violino, e Dario Bonuccelli, pianoforte.

In programma, musiche di J. Brahms, J. Sibelius, E. Grieg.

