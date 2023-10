Savona. “Controluce”. Questo è il tema di un’ interessante mostra che merita una visita a Palazzo Nervi, sede della Provincia.

Scatti e suggestioni per questa esposizione fotografica. Una collettiva nata dalla collaborazione tra il Circolo Fotografico Saonensis e il Circolo Fotografico G.I.A.N. di Volterra. Scatti sul tema “Controluce” declinati in vari soggetti e stili, in base alla creatività di ciascun autore.

» leggi tutto su www.ivg.it