Scajola a Camogli: “Aperto percorso per realizzare progetti comuni”

Camogli. L’assessore all’Urbanistica Marco Scajola ha incontrato ieri pomeriggio in Comune a Camogli il sindaco di Giovanni Anelli e l’amministrazione della cittadina. Al centro della riunione diversi temi, tra cui quello della rigenerazione urbana.

“Camogli è una realtà importante, per la sua vocazione turistica e non solo – esordisce Scajola – Abbiamo ragionato insieme su come rendere il borgo ancora più attrattivo e vivibile anche attraverso possibili progetti futuri di rigenerazione urbana. Ritengo fondamentale il contatto continuo con il territorio per comprenderne necessità, esigenze, ma anche eventuali problematiche e costruire di conseguenza un ragionamento condiviso nell’interesse dei cittadini”.

