Street art a Sarzana, Comune promuoverà un concorso di idee per i progetti da selezionare

Dopo la bocciatura da parte delle Commissioni Affari istituzionali e Assetto territorio che avevano ritenuto di non doverla sottoporre al Consiglio comunale, la petizione per la realizzazione sulla facciata del palahockey di un murale dedicato all’antifascismo sarzanese, è stata trattata ieri anche dalla giunta Ponzanelli. Come da regolamento infatti il presidente del Consiglio Plicanti ha rimesso a sindaco e assessori l’adozione di una decisione motivata in merito al documento protocollato ad agosto da Anpi, Anppia e Arci. “Pur esprimendo apprezzamento per la proposta – ha deliberato la giunta – si evidenzia l’attuale impossibilità tecnica di esprimere una posizione definitiva, in assenza dell’elenco di edifici e manufatti di proprietà comunale da mettere a disposizione degli artisti per la realizzazione di opere di street art. Si sottolinea altresì – si legge ancora – che per la selezione di opere di street art e murales da realizzare si prevede l’emanazione di apposito avviso pubblico al quale ovviamente le associazioni richiedenti potranno partecipare con il loro progetto”.

Nel testo sindaco Ponzanelli e assessore alla cultura Borrini evidenziano inoltre come “a livello internazionale la street art si è affermata tra le tendenze di maggior interesse dell’arte contemporanea, annoverando tra i principali esponenti della stessa figure di notevole rilievo internazionale, tra cui gli artisti Banksy e Obey, le cui opere grafiche sono state peraltro oggetto, nel triennio 2020-22 di mostre di grande successo organizzate dal Comune di Sarzana presso la Fortezza Firmafede”. L’Amministrazione intende quindi “promuovere la street art sia attraverso la realizzazione di esposizioni temporanee, sia attraverso l’individuazione e la messa a disposizione di appositi spazi conformemente a quanto già previsto dal Dup”. Con la delibera approvata ieri è stato quindi incaricato il dirigente dell’Area 3 di “redigere un elenco di edifici e manufatti di proprietà comunale da mettere a disposizione degli artisti per la realizzazione delle opere di street art” e contestualmente al dirigente dell’Area 4 di “di predisporre un bando di concorso di idee per la selezione dei progetti di street arti da realizzare”.

