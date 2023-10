Un minuto di silenzio in Regione per la morte di Luigi Bernardini, travolto di notte a 76 anni in autostrada

Il presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei, ha chiesto oggi in apertura di seduta di osservare un minuto di silenzio per ricordare la morte sul lavoro di Luigi Bernardini, avvenuta sul tratto di autostrada tra Deiva Marina e Sestri Levante.

“Questo episodio mi ha particolarmente colpito non solo per la drammaticità – ha detto Medusei – ma anche e soprattutto per l’età della vittima. Luigi Bernardini aveva 76 anni ed è morto travolto da un’auto in transito. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso prestati dall’automedica del 118, intervenuta poco dopo. Luigi era il guardiano del cantiere edile aperto per i lavori in quel tratto della A12 – ha proseguito il presidente – ancora impegnato in una mansione di responsabilità in piena età pensionabile. Di lì a poco avrebbe potuto concludere una esistenza di lavoro per meritarsi il giusto riposo che, evidentemente, le circostanze della vita non gli avevano finora permesso e che un malaugurato destino gli ha negato per sempre.

Il mio cordoglio, e rappresento tutta l’Assemblea legislativa – ha concluso Medusei – va alla famiglia, ai suoi cari, ai quali esprimo la mia commossa vicinanza e quella di tutto il Consiglio regionale”.

