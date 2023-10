Vaccarezza stuzzica Sansa dopo l’inchiesta sulla moglie: “Solidarietà, tenga botta e non si dimetta”

Genova. Dopo la lunga discussione in aula della settimana scorsa sull’inchiesta per i festini a luci rosse che vede coinvolto il vicepresidente ligure Alessandro Piana (non indagato, ma solo menzionato), oggi a tenere banco in apertura della seduta del Consiglio regionale, seppure per pochi minuti, è stato il caso giudiziario che tocca la moglie di Ferruccio Sansa.

“È doveroso esprimere piena solidarietà al consigliere Sansa – ha esordito Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti -. Chi fa la nostra attività, quando ci sono vicende che riguardano la sua famiglia, finisce sui giornali e subisce la gogna mediatica. Spesso ci sono persone che ci marciano, purtroppo con qualche fuga di notizie che non vorremmo, magari distorta, e troppo spesso un giornalismo scandalistico che fa di queste cose le prime pagine dei giornali”. Quindi una nota di sarcasmo: “Volevo dirgli di tenere botta e non dimettersi. Mai il nostro gruppo userà questa vicenda per questioni politiche”.

