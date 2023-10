Apertura Obi alla Spezia, Sartori: “Motivo di grande soddisfazione”

Prosegue la marcia di avvicinamento verso l’apertura di un nuovo negozio a La Spezia, nel 2024, che “consolida la presenza della multinazionale tedesca in Italia, con l’apertura del primo punto vendita sul territorio ligure per consentire a nuovi Clienti di realizzare ogni progetto per la casa e il giardino. Il negozio di La Spezia rappresenta anche un’entusiasmante opportunità per tutti coloro che amano il fai da te, sono appassionati di bricolage ed esperti di giardinaggio e che vogliono unirsi a una squadra vincente che mette sempre al centro dei suoi progetti le persone. OBI offre ai candidati diverse opportunità lavorative in un ambiente stimolante e dinamico, in continua crescita”.

“La ricerca si rivolge a persone che condividano la passione per il lavoro di squadra, appassionate e motivate, capaci di contribuire all’impegno nell’offrire prodotti e servizi di alta qualità nel settore del fai da te, con un focus costante alla soddisfazione del Cliente. Ogni giorno, OBI, si prende cura delle esigenze dei propri Clienti e lavora insieme a loro per trovare soluzioni che rispecchino le loro idee. OBI è leader di mercato nel settore del Fai-da-te e giardinaggio in Europa con oltre 680 punti vendita di cui 56 nel Nord e Centro Italia”.

Il successo a livello internazionale e la crescita della società sono dati dall’impegno di oltre 48.000 collaboratori che ogni giorno si dedicano con passione a soddisfare le esigenze dei Clienti che scelgono i punti vendita per realizzare i propri progetti per la casa e il giardino. Il costante programma di formazione e l’attenzione a ogni collaboratore sono i capisaldi della crescita professionale delle persone che scelgono OBI per investire sul proprio percorso lavorativo e fare parte di un team vincente.

“Per noi è motivo di grande soddisfazione il fatto che una delle più importanti aziende mondiali di questo specifico comparto come OBI abbia individuato il nostro Centro per l’Impiego come servizio di riferimento sul territorio per avere supporto nella ricerca di così tanti profili lavorativi per il nuovo punto vendita.” afferma l’Assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Augusto Sartori “I 14 Centri per l’Impiego della Liguria sono sempre di più un punto di riferimento per chi cerca e per chi offre lavoro”.

L’articolo Apertura Obi alla Spezia, Sartori: “Motivo di grande soddisfazione” proviene da Città della Spezia.

