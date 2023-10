Area vasta l’idea chiave: “Questo territorio un comune di 219mila abitanti”

Prima di tutto il ricordo. L’assemblea annuale di Confindustria La Spezia inizia dalla memoria: quella del compianto Giorgio Bucchioni, mancato il marzo scorso, già presidente dell’associazione degli industriali e dell’Autorità Portuale. Per l’imprenditore, che nel corso della sua lunga carriera ha presieduto tante diverse realtà rappresentative istituzionali e non, un video che è un viaggio ideale per immagini fra il lato professionale e quello degli affetti familiari, che fa scaturire l’applauso corale dell’auditorium di Via del Molo. Il la, come accade in questi casi, è di marca istituzionale: “Il concetto di responsabilità sociale delle imprese nasce da Adriano Olivetti che lo ha sviluppato a metà del ‘900. Un concetto italiano che possiamo rivendicare con orgoglio – introduce il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini -. Un sistema organico di servizi sociali, come diceva Olivetti, nel segno della comunità. Lavorare tutti con qualità ed efficienza per costruire il nostro futuro”. Tocca poi al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini: “Il nostro territorio ha grandi opportunità che vanno rese compatibili con il discorso ambientale. Nautica, porto commerciale, porto militare, le occasioni che emergeranno con la stazione crocieristica, il turismo, che quest’anno cuberà quasi 1 milione di persone solo nel comune capoluogo, sono le nostre carte. Poi le opportunità per il futuro che riguardano innanzitutto spazi come il waterfront, l’area Enel e la ex Ip. Andando oltre la città, per le valli della provincia, serviranno investimenti affinché non rimangano scollegate”. Chiude il trittico dei saluti introduttivi Giovanni Mondini, presidente ligure di Confindustria: “Alla Spezia non c’è un distretto industriale come forse era un tempo e come noi anche genovesi credevamo fino a qualche tempo fa, ma un vero e proprio polo industriale, quello della cantieristica. Se sono venuti tutti qui, ci sarà un motivo”.

