Calcio e scommesse, Corona fa altri nomi: “Coinvolto anche Stephan El Shaarawy”

Savona. Anche il savonese Stephan El Shaarawy sarebbe coinvolto nel giro di scommesse illegali, scoperto da Fabrizio Corona. È stato proprio l’ex re dei paparazzi ad annunciarlo questa notte a Striscia La Notizia, quando Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d’oro per essere stato “censurato” da Rai 3.

Ieri sera, infatti, Corona ha partecipato al programma tv “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo portando filmati e audio, ma solo alcuni sono andati in onda. Come quello dello zio di Antonio Esposito (ex giocatore dell’Inter e ora del Finale Ligure) che racconta la storia del nipote. Secondo lui il centrocampista spezzino, molto amico di Zaniolo (tra gli indagati dalla procura di Torino, insieme a Tonali e Fagioli che hanno già ammesso la loro ludopatia e di far parte di quel giro), sarebbe stato coinvolto nella vicenda. Perdendo anche 200mila euro e finendo in ospedale dopo essere stato mal menato.

