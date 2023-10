Calcio/ La Samp perde Murru per infortunio. Differenziato per Pedrola

Dall’U.C.Sampdoria

Continua sotto la pioggia e il cielo grigio di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla gara casalinga di domenica con il Cosenza (ore 16.15). Dopo l’attivazione in palestra, Andrea Pirlo e staff – che hanno ritrovato al “Mugnaini” gli azzurrini Sebastiano Esposito e Daniele Ghilardi e restano in attesa del rientro dell’ultimo nazionale Petar Stojanovic – si sono diretti sul campo superiore per un allenamento pomeridiano incentrato principalmente su partitelle in spazi ridotti. Allenamento dal quale è uscito anzitempo Lorenzo Malagrida.

