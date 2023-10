Casello di Pegli, depositato il progetto definitivo: tunnel sotto Carmagnani e sbocco sull’Aurelia

Genova. E’ stato depositato presso gli uffici ministeriali il progetto definitivo del nuovo casello di Pegli, per il quale inizia ora il percorso della valutazioni di impatto ambientale. A proporlo Autostrade per l’Italia, che nel 2021 lo aveva inserito all’interno dell’accordo firmato con la struttura commissariale per la ricostruzione di Ponte Morandi e il Comune di Genova.

Il progetto presentato ricalca le prime ipotesi emerse nei mei scorsi e di fatti prevede una rimodulazione dello svincolo al fine di collegare direttamente l’A10 con il tracciato dell’Aurelia, evitando l’immissione in via dei Reggio, particolarmente ostica soprattutto per i mezzi di grandi dimensioni. Per fare ciò l’intenzione è quella di realizzare un passaggio sotterraneo, che supererà ‘da sotto’ l’impianto Carmagnani per arrivare infine sulla statale dove sorgerà una nuova rotonda.

