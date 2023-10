Chiavari: emergenza climatica, il Soka Gakkai lancia una mostra e un ciclo di incontri

Dall’ufficio stampa

Arriva a Chiavari il 20 ottobre 2023 la mostra “L’eredità della vita”, realizzata nell’ambito della campagna “Cambio io, cambia il mondo: pensare globalmente, cambiare interiormente, agire localmente” dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai che ha come obiettivo un coinvolgimento di ogni singolo individuo sulle grandi sfide ambientali. L’inaugurazione si svolge alle ore 18:00 presso l’Auditorium ex chiesa San Francesco a Chiavari (via Entella, 7) Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8:30/18:00, sabato e domenica 10:30/20:00. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Chiavari e dell’Università di Genova.

