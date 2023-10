Comitato, Legambiente e Marittima mandano a Roma osservazioni contro il progetto di riqualificazione della rada

Il Comune di Lerici ha inviato al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica il progetto di riqualificazione della rada che, com’è noto, prevede l’installazione di pontili, per la verifica di assoggettabilità dello stesso alla Valutazione di impatto ambientale. A ciò ha fatto seguito l’inoltro al medesimo ministero di una serie di osservazioni in merito al progetto da parte del Comitato di cittadini contro il progetto dei pontili galleggianti, del Circolo Legambiente di Lerici e della Società marittima di mutuo soccorso di Lerici.

“Osservazioni puntuali che vanno ad evidenziare le innumerevoli criticità di questo progetto, i rischi e tutti gli impatti che comporterebbe la realizzazione di quest’opera – osservano in una nota Elena Darosi e Olga Tartarini per il Comitato, Giovanni Cortelezzi presidente del Circolo Legambiente, Bernardo Ratti presidente della Marittima e consigliere comunale -. Le osservazioni, con relazioni circostanziate, analisi tecniche, ambientali, ampiamente documentate con supporti fotografici, sottolineano la volontà che il progetto non sia realizzato, evidenziandone l’inopportunità, e che venga comunque assoggettato a Verifica d’Impatto Ambientale -VIA. Non trattandosi di una mera riqualificazione degli ormeggi, ma di opera nuova, impattante, gigantesca, altamente invasiva, che cambierebbe in maniera definitiva e sostanziale Lerici e la sua rada, con problematiche ambientali e paesaggistiche, con complesse criticità ed incongruenze tecniche, strutturali e di conformazione della baia, anche per l’imponente cantierizzazione. Un progetto per pochi con costi e disagi ambientali, turistici, economici e sociali a discapito di tutti. Un progetto non condiviso da gran parte della popolazione, come confermato dalle oltre 1.000 firme contrarie, sottoscritte in pochi giorni, inviate come allegato al ministero a sostegno della documentazione”.

