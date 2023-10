Due nuovi mammografi: il primo già attivo al Santa Corona, il secondo in funzione da dicembre al San Paolo

Pietra-Savona. Presso la Struttura di Radiologia dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è in funzione il nuovo mammografo digitale con tomosintesi, acquisito in sostituzione del precedente ormai obsoleto. E’ la prima di due nuove apparecchiature digitali acquistate da Asl2 attraverso i fondi del PNRR.

“La strumentazione, – hanno spiegato, – è di ultima generazione tecnologica ed elevate qualità prestazionali, in modo particolare in relazione alla bassa dose radiogena erogata alle pazienti durante l’esame. La tomosintesi è una tecnologia che permette lo studio stratigrafico della mammella con un risultato diagnostico più efficace rispetto alla mammografia convenzionale, risulta possibile osservare più strati del seno in un immagine tridimensionale per una migliore interpretazione radiologica.”

