I consiglieri del Pd a Peracchini: “Ci chiediamo se il sindaco sappia della carenza di posti letto e personale in Asl 5”

“Chiediamo se il sindaco si sia confrontato con il Direttore dell’ Asl e con Regione Liguria e quali risposte abbia ricevuto, se intenda di aver assolto pienamente , e con quali atti, al proprio ruolo di garante del buon funzionamento dei servizi sanitari e se ritenga ammissibile che, in una situazione di marcata carenza di posti letto, un intero piano sia destinato ad uffici. Chiediamo inoltre se abbia mai pensato, ed in questo caso glielo suggeriscono gli scriventi, di chiedere alla Asl 5 di trasformare in spazi destinati ad attività prettamente sanitarie, ambulatori o degenza, il terzo piano del Padiglione 1, oggi destinato agli uffici amministrativi, potendo cosi’ anche recuperare numerosi posti letto e diminuire la pressione , ormai oltre i livelli di guardia, sui reparti e sui lavoratori che in essi operano con grande professionalità e abnegazione”. Così in un’interpellanza i consiglieri comunali del Partito Democratico Andrea Montefiori, Martina Giannetti, Dino Falugiani, Viviana Cattani, Piera Sommovigo, Marco Raffaelli e Andrea Frau.

In particolare, i consiglieri ripercorrono una serie di punti. ” Abbiamo appreso l’intenzione dell’Asl 5 di trasferire il reparto di Neurologia nel padiglione 6 dell’ospedale Sant’Andrea, negli spazi oggi occupati dai 18 posti letto di Medicina 1. Tale spostamento viene giustificato dai lavori necessari a rendere pienamente agibile il padiglione Paita, che negli ultimi due anni ha subito cedimenti di parte della struttura”. I consiglieri si definiscono “preoccupati dalla perdita di circa venti letti nel nosocomio spezzino, per di più nella struttura complessa che molto spesso ricovera i pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e riteniamo inaccettabile un’ulteriore perdita di posti letto, in una situazione che da questo punto di vista è già molto precaria per tutta la Asl 5”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com