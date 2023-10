La parrocchia di Zinola celebra i suoi 150 anni di fondazione

Savona. La Parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione in Savona celebra il centocinquantesimo anniversario di fondazione. Il programma delle iniziative inizierà sabato 21 ottobre alle ore 15:30 sul sagrato con l’attività per bambini, ragazzi e famiglie “La chiesa vista da noi”. Mercoledì 25 ottobre alle 20:45 si terrà l’adorazione eucaristica, giovedì 26 ottobre alle 21 in chiesa Aureliano Deraggi parlerà de “Il territorio di Zinola e la sua storia”, venerdì 27 ottobre alle 21 nel teatro delle opere parrocchiali i Raw Mint animeranno una serata dedicata soprattutto ai giovani.

Sabato 28 ottobre alle 15:30 nuovamente in chiesa giocheremo a scoprire la parrocchiale con l’iniziativa “Un tesoro di 150 anni”, alle 17 ci saranno l’apertura di una mostra e una visita guidata, alle 18:30 la messa presieduta dal vescovo Calogero Marino e a seguire presso le opere parrocchiali una cena condivisa. Dal 29 ottobre al 5 novembre dalle 16 alle 17:30 nella cappella del Santissimo Sacramento saranno visitabili una mostra di disegni e una raccolta di fotografie, illustrazioni e notizie artistiche sulla parrocchia.

