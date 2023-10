Le stazioni di Busalla, Pegli e La Spezia saranno migliorate grazie a un accordo quadro Rfi

Genova. Interventi di riqualificazione e ammodernamento di 13 stazioni, di cui 3 in Liguria, per un importo di oltre 177 milioni di euro. Così in un nuovo accordo quadro appena pubblicato da RFI, società capofila del Polo Infrastruttura del Gruppo FS Italiane, suddiviso in 3 lotti della durata di 1.095 giorni naturali consecutivi, corrispondenti a 3 anni. Il primo lotto del valore di circa 76 milioni, il secondo di circa 59 milioni e il terzo di circa 42 milioni di euro.

Le stazioni interessate sono quelle di Busalla, La Spezia, Genova Pegli (Liguria), linea L2 di Napoli (in particolare Cavour, Amedeo, Mergellina e Montesanto) e, sempre in Campania, le stazioni di Scafati e di Sarno, la stazione di Teramo (Abruzzo), Piacenza e Ferrara (Emilia-Romagna), Pontassieve (Toscana).

