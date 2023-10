Lo Spezia Store di Piazza Sant’Agostino torna ad aprire le porte ai tifosi. Giovedì 19 ottobre, alle 18, incontro e autografi con due pilastri del nuovo corso: il capitano Dimitrios Nikolaou e il centrocampista Filippo Bandinelli.

Il primo Meet & Greet della stagione arriva in un momento in cui l’astinenza da stadio Picco sta finalmente per terminare. Ultima partita in casa il 27 maggio scorso, poi l’esilio a Cesena che sarà interrotto il prossimo 28 ottobre per la partita contro il Cosenza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com