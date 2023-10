Genova. Otto rotte per Ryanair da e per Genova in questo inverno 2023. L’operativo del periodo incrementa rispetto a quello pre Covid con il quadruplo delle rotte e quasi il doppio dei voli settimanali.

Ryanair si concentrerà sulla connettività interna al Paese, inclusi fino a tre voli per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo di punta di Natale.

