Sampdoria, cambio al vertice della comunicazione: Sapienza non confermato, promosso Berlingheri

Genova. Cambio al vertice della comunicazione della Sampdoria. Il 13 ottobre la Società ha terminato il rapporto di collaborazione con Giuseppe Sapienza, arrivato quest’estate con la nuova proprietà. Dopo l periodo di prova le strade di Sapienza e della Sampdoria si sono separate.

“A Giuseppe vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità e abnegazione, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della sua vita umana e professionale” scrive la Sampdoria sul sito ufficiale.

