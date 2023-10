Genova. La polizia locale ha chiuso via Valtrebba, a Sant’Eusebio, all’altezza del civico 94, a causa di un muro pericolante.

Dopo un sopralluogo protezione civile, polizia locale e vigili del fuoco in seguito a una segnalazione, la strada è stata chiusa per accertamenti sul muro che è danneggiato da tempo, ma che pare si sia mosso di recente. La via, interrotta negli ultimi 150 metri, è tra l’altro già interessata da un’altra frana.

» leggi tutto su www.genova24.it