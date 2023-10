Spezia di nuovo al lavoro, in gruppo anche i nazionali

Spezia di nuovo al lavoro oggi a Follo dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Alvini. E’ quindi entrata nel vivo la marcia di avvicinamento degli aquilotti alla sfida in programma lunedì prossimo al Barbera contro un Palermo che sarà spinto da un grandissimo entusiasmo. Oggi il gruppo ha svolto riscaldamento in palestra seguito da esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e schemi attacco-difesa. Regolarmente in gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali Pio Esposito, Kroliss, Zovko e Gelashvili.

