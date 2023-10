Svolta per Hennebique, via libera dall’Autorità portuale: adesso possono iniziare i lavori

Genova. Svolta per la riqualificazione di Hennebique, ferma al palo da due anni dopo l’annuncio della partenza dei lavori. Come comunica in una nota l’Autorità di sistema portuale, oggi “è stata formalizzata la determinazione conclusiva del procedimento di conferenza dei servizi che autorizza il raggruppamento temporaneo di imprese Vitali & Roncello a realizzare l’intervento di recupero”.

Dalla prossima settimana potranno così iniziare le prime attività di cantiere che prevedono la rimozione degli ingombri presenti all’interno dell’edificio e la messa in sicurezza dell’area, il tutto propedeutico ad accelerare l’avvio dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del compendio nel rispetto delle prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi, comprese quelle richieste dalla Soprintendenza.

