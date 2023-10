Terrorismo, l’attentatore di Bruxelles a Genova nel 2011: incrementati i controlli in porto e aeroporto

Genova. E’ stato a Genova nel 2011 Abdesalem Lassoued, il terrorista che due giorni fa ha ucciso a Bruxelles due cittadini svedesi prima della partita Belgio-Svezia.

Dopo le molte informazioni parziali ed errate filtrate ieri (a partire dalla foto del presunto terrorista

circolata in piazza della Vittoria nel 2021 che in realtà ritraeva un lavoratore tunisino che nulla c’entra con il terrorismo ma che era a Genova per un problema con il passaporto) oggi è emersa una sola certezza. Lassoued a Genova è arrivato solo nel 2011, per ottenere un passaporto dal consolato che copre diverse regioni (Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta ed Emilia Romagna).

» leggi tutto su www.genova24.it