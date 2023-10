Uscio: domani con allerta arancione scuole chiuse

Il sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino ha deciso e comunicato che domani, con allerta arancione le scuole resteranno chiuse. aperte invece a Carasco, Leivi e Zoagli. Chiusi in genere cimiteri, parchi e giardini. La asl ha sospeso le vaccinazioni.

Per quanto riguarda la scuola, in diversi Comuni, come Chiavari, in caso di allerta arancione è stabilito, a seconda della loro posizione, quali Istituti restano aperti e quali chiusi. Altri Comuni lo stabiliscono di volta in volta, non si sa con quale criterio, mettendo in difficoltà insegnanti, allievi e famiglie. Sarebbe giusto che il criterio adottato dai singoli sindaci fosse noto; in maniera che, dichiarato lo stato di allerta arancione, le famiglie possano regolarsi.

