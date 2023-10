Verso Palermo-Spezia, Francesco Fourneau fischietto del Monday Night

I destini dello Spezia si incrociano ancora una volta con il fischietto Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Sarà proprio lui a dirigere la sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie BKT 2023/2024, in programma lunedì 23 ottobre, alle 20:30, sul terreno dello stadio “Renzo Barbera” contro il Palermo. L’incontro vedrà come assistenti Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Nicolò Cipriani della sezione di Empoli. Quarto Ufficiale sarà Emanuele Frascaro della sezione di Firenze. Al Var Gianpiero Miele di Nola, Avar Antonio Di Martino di Teramo. Fourneau ha arbitrato tante volte gli aquilotti in questi anni, ultima in ordine di tempo la gara del “Penzo” dello scorso 13 settembre, persa dagli aquilotti per 1-0. Sarà la dodicesima direzione arbitrale con le Aquile: in totale tre incroci in serie A, 7 in serie B e uno in Coppa Italia.

