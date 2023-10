Il Cinema Italia di Sarzana apre le porte alle protagoniste di un film tutto dedicato alle emozioni familiari: L’invenzione della neve, alla presenze delle attrici Elena Gigliotti e Carola Stagnaro, venerdì 20 ottobre alle ore 21.00. La regia di Vittorio Moroni – già sceneggiatore per Emanuele Crialese di Terraferma – ci accompagna nella storia di Carmen, figlia e madre alle prese con le ferite dell’abbandono e del ritorno. Un tocco di delicatezza e di poesia per affrontare pagine dolorose comuni all’esistenza di molte famiglie, da un punto di vista originale e femminile. Un appuntamento da non perdere con cui la stagione del Cinema Italia entra nel vivo della sua programmazione d’essai, in attesa del tradizionale cineforum, quest’anno in rampa di lancio a sessanta stagioni dalla prima edizione.

L’articolo Al Cinema Italia “L’invenzione della neve”, in sala le protagoniste Elena Gigliotti e Carola Stagnaro proviene da Città della Spezia.

