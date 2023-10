Albenga, la maggioranza si stringe attorno al sindaco Tomatis: “Con noi dieci anni di politica dei fatti, deve restare alla guida della città”

Albenga. “C’è una politica fatta di urla, di bugie, di proclami, ma soprattutto di insulti e prepotenza, poi ci siamo noi, la maggioranza che da cinque anni amministra la città e che è la continuità di altri cinque anni precedenti dell’amministrazione Cangiano”. A dirlo sono gli assessori ed i consiglieri di maggioranza dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis, che così rispondono al capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti che “martedì ha coperto di insulti e blasfemie 10 anni di risultati” che gli amministratori ingauni vogliono ora ricorda e che sono i motivi per cui “vogliamo ancora Riccardo Tomatis alla guida della nostra città”.

“Per prima cosa ci sono i temi ambientale ed economico, avendo ad oggi il 70% della città depurata e tra poco inizieranno i lavori anche per la restante parte per complessivi oltre 10 milioni di euro di investimenti; mentre noi ci siamo interessati per salvare gli ingauni dalla sanzione comunitaria e lavorare perché i liquami non finissero più a mare, dalla minoranza abbiamo sentito parlare di miasmi che sarebbero usciti dal depuratore di viale Che Guevara, del rumore che ci sarebbe stato, della bruttezza della struttura. Ad oggi, tutto quello che hanno provato a raccontare non è successo. Ricordando che sono stati proprio loro ad affossare il progetto di un depuratore consortile ingauno per provare a ‘vendersi’ a padroni diversi, ma noi siamo riusciti lo stesso in tutto questo”.

