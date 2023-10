Allerta arancione: a Luni e Castelnuovo sospesa la raccolta porta a porta

I comuni di Luni e Castelnuovo comunicano di aver sospeso il sevizio di raccolta porta a porta dei rifiuti in virtù dell’emissione dell’allerta meteo arancione per temporali. L’amministrazione del sindaco Silvestri “per ragioni di sicurezza” ha deciso di sospendere il turno di raccolta (carta, cartone utenze domestiche e non domestiche) previsto per questa notte che verrà invece recuperato nel pomeriggio di lunedì 23 ottobre (esposizione del mastello della carta entro le ore 12). Per quanto riguarda Castelnuovo stanotte non andranno esposti i mastelli dell’organico mentre per quanto riguarda la carta – saltata ieri – la raccolta verrà recuperata mercoledì 25 ottobre (esposizione mercoledì sera, ritiro nella notte tra mercoledì e giovedì).

