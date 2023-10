Allerta arancione, Genova risparmiata ma non è finita: “Ci attendono 48 ore di maltempo”

Genova. È trascorsa per fortuna senza particolari criticità la notte nel Genovesato e nel Levante ligure dove era entrata in vigore ieri sera l’allerta arancione per pioggia e temporali emessa da Arpal. Criticità che diventa ora gialla sul settore costiero centrale (Genova e Savona) e sui bacini padani orientali (valli Scrivia, Trebbia e Aveto) mentre resta arancione su Tigullio e Spezzino fino alle 11.00.

Durante la notte, come riporta Arpal “un’intensa struttura temporalesca organizzata e persistente ha continuato a insistere sull’area di mare davanti alla costa spezzina con notevole attività elettrica associata, le celle temporalesche seguendo una direttrice da sudovest verso nordest hanno raggiunto a più riprese la costa determinando nella fase più intensa forti precipitazioni sulla parte più orientale dello Spezzino. Altrove si sono registrati rovesci e temporali sparsi di intensità al più moderata”.

