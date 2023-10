Allerta arancione, scuole aperte a Genova: in fase di valutazione le chiusure in provicia

Genova. Ancora un’allerta meteo arancione nel giro di poche ore su Genova e la Liguria. E ancora una volta si torna a parlare di eventuali chiusure delle scuole. Come di consueto, in caso di allerta arancione – scatterà dalle 22 di questa sera e durerà fino alle 15 di domani – nei confini del Comune di Genova la chiusura delle scuole non è automatica e fino a decisione contraria del sindaco non sono previste al momento eccezioni.

Discorso a parte per le scuole della provincia, che come abbiamo visto anche nelle ore scorse, dipendono dai comuni di riferimento: a seconda della particolare conformità del territorio amministrato, dello ‘storico’ e della vicinanza a punti critici, infatti, le varie amministrazioni spesso si muovono a macchia di leopardo. Nelle prossime ore sicuramente arriveranno aggiornamenti.

» leggi tutto su www.genova24.it