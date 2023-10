Antenna a Sarzanello, Italia Viva: “Non si prendano in giro i cittadini”

“Come coordinamento Italia Viva vogliamo tornare sulla questione antenna in Sarzanello e ribadire con forza alcune considerazioni. Le patetica difesa fatta dalla consulta territoriale non la prendiamo nemmeno in considerazione, ma non reggono e sono irricevibili a nostro avviso anche le dichiarazioni e motivazioni lette sulla stampa fatte dall’Amministrazione in merito alla installazione dell’antenna nel quartiere. Confermano, ancora una volta se mai ci fosse stato bisogno, confusione, approssimazione e qualche non verità nella azione amministrativa dell’Amministrazione in merito al problema. Di certo le responsabilità non sono dell’attuale assessore Ponzanelli, al quale diamo atto di essersi mosso con impegno e in maniera tempestiva. Ma tale situazione e lo scempio che si sta perpetuando sul quartiere è dovuto alla “leggerezza” con cui sindaco ed ex assessore hanno rimediato ad una mancanza, di fronte alla massiccia protesta degli abitanti +, e “spostato” il problema altrove , da Via Fortino a Sarzanello. Lo ripeteremo sino alla noia: ma perché per quell’accordo non c’è stato un ampio percorso partecipativo e amplia pubblicazione con relativa esposizione di documentazione ed illustrazione progetto nei particolari agli abitanti? Non vale affermare “ma dai giornali si sapeva, ne era a conoscenza la consulta oppure lo sapevano quelle persone presenti nella sala consiliare”.

E inoltre, perché nell’unica assemblea di quartiere, precisiamo fatta non per l’antenna, ma per una illustrazione generale delle problematiche del quartiere all’unica domanda posta da un abitante sulla questione, Cristina Ponzanelli ha risposto “non preoccupatevi saranno come due transistor di medie dimensioni che verranno posti sui pali dell’illuminazione del campetto. E tra l’altro se non lo avessimo fatto noi, l’accordo lo trovava un privato qua accanto”. Ora ci troviamo di fronte ad un traliccio di 30 metri e alla possibilità per il gestore di subaffittare l’infrastruttura.

Ora constatiamo che nelle linee di indirizzo approvate dalla giunta propedeutiche alla realizzazione del piano sono inserite le zone sensibili da escludere che sono scuole, centri di aggregazione, monumenti di rilevanza e contrariamente si realizza poi velocemente un impianto in un’area giochi, a cinquanta metri da una scuola materna ed a un asilo nido? Non si prendano in giro i cittadini.

Ora si spera che il neonato comitato NO ANTENNA Sarzanello riesca ad interloquire in maniera positiva con l’Amministrazione in modo da poter trovare la soluzione più idonea e nel frattempo si adoperi per verificare la giustezza di tutto l’iter autorizzativo. Gli abitanti non tollerano più silenzi e atti imposti sulla propria testa e vogliono stoppare la costruzione di un mostro del genere che deturpa una zona, autentico polmone verde della frazione”.

Giovanni Destri – Italia Viva Sarzana

