Azione, incontro sulla sanità con Mariastella Gelmini e il direttore generale Asl5 Paolo Cavagnaro

Azione organizza un incontro sulla sanità con la senatrice Mariastella Gelmini e il direttore generale Asl5 Paolo Cavagnaro. “Con l’inverno ormai alle porte – si legge in una nota di Azione – è facile prevedere un aumento degli accessi negli ospedali anche per motivi non gravi. Aumento che, allo stato attuale, la nostra sanità non sembra in grado di fronteggiare e l’ospedale Sant’Andrea è uno degli esempi. I motivi sono sempre i soliti ma con il passare del tempo peggiorano sempre di più. Non solo problemi per quanto riguarda le strutture ma anche la mancanza di medici e le liste d’attesa che non finiscono più. Risultato non può che essere la fuga di pazienti in altre regioni. Di questo e di altro parleremo lunedì 23 ottobre ore 17 a Genova al Bi.Bi Service Via XX Settembre 41. Sarà presente la Sen. Mariastella Gelmini, il Direttore Generale ASL 5 Paolo Cavagnaro, modera Enrico Mazzino promotore dell’incontro e Responsabile Regionale Sanità Azione Liguria”.

