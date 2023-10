Bagno di folla per Nikolaou e Bandinelli: “Carichissimi per Palermo, daremo tutto per lo Spezia”

La pioggia non ferma i tifosi dello Spezia, che nel tardo pomeriggio di oggi hanno risposto presente all’evento di meet and greet con Dimitrios Nikolaou e Filippo Bandinelli, due dei leader della squadra di Massimiliano Alvini, che hanno incontrato i fan spezzini, di ogni età, per scambiare qualche battuta e scattare qualche selfie. Dopo una settimana di riposo per via della pausa delle nazionali, lo Spezia si prepara a tornare in campo, in uno degli stadi più caldi della B, contro un Palermo in piena lotta per la Serie A. “È una partita molto difficile, ma noi stiamo lavorando molto bene e abbiamo lavorato su ogni minimo particolare in questa sosta, sia sotto l’aspetto fisico che sotto quello tecnico-tattico con il mister. Siamo molto carichi per affrontare una partita bellissima in uno stadio bellissimo, sicuramente daremo tutto per portare a casa punti e continuare la nostra striscia positiva di risultati”, spiega Filippo Bandinelli, voglioso di mettersi sempre più in mostra con la maglia delle Aquile: “Cerco sempre di fare il meglio. Ci tengo tanto perché ho voglia di esprimermi al meglio, ci siamo trovati in una situazione difficile, steccando i primi risultati, ma ora abbiamo trovato la nostra quadra. Ci tengo a far bene per essere anche decisivo per far più punti possibile”, prosegue l’ex centrocampista e capitano dell’Empoli.

Ma ora per lo Spezia si prepara a cominciare una nuova stagione, che dopo la trasferta con il Palermo riporterà la squadra a ruggire nella propria arena, lo stadio Picco, che può davvero dare una svolta al campionato della squadra di Alvini: “Il campionato dello Spezia spero sia iniziato dalla partita con la Feralpisalò. Penso che la squadra ci sia, veniamo da tre risultati utili, la Serie B è un campionato in cui c’è tantissimo equilibrio e ogni partita è difficile. Dobbiamo continuare questo percorso per battagliare ogni partita per fare più punti possibili. C’è grandissimo equilibrio, basta poco per salire e per scendere”, conclude Bandinelli.

