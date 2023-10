Carlo Pernat ambasciatore di Genova nel mondo, Liguria Rainbow: “Sessista e omofobo, Bucci gli tolga il titolo”

Genova. La nomina di Carlo Pernat, dirigente sportivo e tra le più note figure nell’ambito del moto GP, ad ambasciatore di Genova nel mondo fa infuriare il coordinamento Liguria Rainbow. Gli attivisti liguri per i diritti Lgbt+ hanno infatti puntato il dito contro alcune dichiarazioni molto controverse rilasciate da Pernat alla Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo in onda su Radio24.

Le dichiarazioni in questione si riferiscono a una puntata del 2016, quando Pernat, intervenuto in trasmissione, ai due conduttori aveva detto che: “Mi hanno proposto di fare una guida dei bordelli di tutto il mondo, ma non so se si può fare. Si va nei guai perché in Italia è vietato lo sfruttamento”, e ancora “Con i soldi che ho speso in p…e potevo comprarmi un’altra bella casa dove portare qualche bambina”, e “Le donne sono come i cani”. Poi commenti relativi al fatto che “un gay può andare con moto più dolci, quelle a tre ruote. Ma con le moto veloci no. Qui bisogna essere cattivi, duri, veloci, bisogna avere un cervello di un certo tipo. Non si può essere effeminati.”

