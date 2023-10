A Pontremoli disinfestazione straordinaria a causa di un caso di febbre dengue, malattia trasmessa dalle zanzare, individuato in città. L’area di intervento riguarda: Piazza della Repubblica, Via Garibaldi, Piazza Duomo, Via Ricci Armani, Via Cairoli, Via Pietro Bologna, Via Cavour.

L’intervento è stato disposto dal sindaco Jacopo Ferri con un’ordinanza emanata su richiesta dell’USL Toscana-Nord-Ovest-Igiene Pubblica e Nutrizione. La disinfestazione dell’area interessata verrà effettuata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, indicativamente dalla prossima mezzanotte alle 2.00. Divieto di transito veicolare e pedonale nelle aree interessate dall’intervento, sopra menzionate.

In caso di temporale o di brezza con raffiche superiori ai 3 metri al secondo, informa ancora l’ordinanza, l’intervento dovrà essere sospeso fino al ripristino delle idonee condizioni atmosferiche. Nebbia o pioggia di debole intensità non compromettono l’esito dell’intervento. Sul sito istituzionale del Comune di Pontremoli l’ordinanza completa.

L’articolo Caso di febbre dengue a Pontremoli, scatta la disinfestazione proviene da Città della Spezia.

