Delitto Nada Cella. Secondo il sostituto procuratore Gabriella Dotto, Annalucia Cecere l’ha uccisa per “motivi di rancore e gelosia verso la vittima per via della posizione da lei occupata all’interno dello studio di Soracco e la sua vicinanza a costui“.

Una grossa novità: il commercialista Marco Soracco avrebbe visto Anna Lucia Cecere nell’ufficio di via Marsala dove la mattina del 6 maggio 1996, subito dopo l’omicidio di Nada

» leggi tutto su www.levantenews.it