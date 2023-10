Città di Savona, Pongilione tra campo e mercato: “Tra i ragazzi una grande armonia. Incorvaia ok, ora la punta argentina”

Savona. Un terzo posto soddisfacente. È un Città di Savona consapevole ed estremamente cinico la squadra che, domenica pomeriggio, è riuscita a centrare la terza vittoria consecutiva portandosi a -2 dalla vetta della classifica del girone B del campionato di Prima Categoria.

“Si è formato un ottimo gruppo – ha affermato il direttore generale Fabrizio Pongilione nel post gara del match vinto contro la Rossiglionese -. Abbiamo trovato un bomber, un attaccante che ogni partita timbra mettendo in campo tutto ciò che ha. Tutti i ragazzi oggi hanno dato tutto. Avremmo potuto chiudere il primo tempo in vantaggio di 2/3 gol ma nel calcio si sa, non chiudere le gare porta con sè dei pericoli. In tal senso il rigore subito e l’espulsione all’82’ hanno rischiato di tagliarci le gambe. I ragazzi però hanno saputo tirarsi su le maniche e anche in 10 contro 11 siamo riusciti a trovare il nuovo e definitivo vantaggio”.

» leggi tutto su www.ivg.it