Città metropolitana: dalla transizione digitale alla riforestazione, gli obiettivi dell’ente per i prossimi anni

Dall’ufficio Comunicazione della Città Metropolitana di Genova

Il Consigliere delegato al Bilancio e alla Programmazione, Carlo Gandolfo (in foto), ha informato i componenti del Consiglio Metropolitano che, con l’adozione dello schema del Documento Unico di Programmazione, è stato avviato il processo di programmazione del bilancio per il triennio 2024 – 2026. Tutto l’iter si concluderà con il via libera al DUP e la successiva approvazione del bilancio di previsione da parte dell’assemblea consiliare di Città Metropolitana di Genova.

» leggi tutto su www.levantenews.it