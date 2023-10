Dal Governo oltre 2,2mln di euro per gli impianti natatori liguri: assegnati 120 mila euro a Rari e Doria Nuoto, 80 mila alla Amatori Savona

Liguria. È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l’elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ammesse al contributo a fondo perduto in favore dei gestori degli impianti natatori, previsto dal Dpcm del 24 marzo di riparto del “Fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano” per l’anno 2023.

Per quanto riguarda le realtà savonesi, tra i contributi più rilevanti si segnalano i 120 mila euro concessi alla Rari Nantes Savona e gli 80 mila alla Amatori Nuoto Savona. Al Doria Nuoto Loano sono stati concessi 120 mila euro.

