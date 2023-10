Encomio della Regione a Nicola Orlandi per l’attività svolta con il Servizio Civile

Grazie all’impegno, la costanza e la determinazione profusi nella realizzazione del suo progetto di alfabetizzazione informatica contro il divario digitale, il 27enne Nicola Orlandi ha ricevuto nei giorni scorsi anche un encomio da parte dell’assessore regionale alle politiche sociali Giacomo Giampedrone. Dall’esponente della giunta Toti sono infatti arrivate le congratulazioni “per il lavoro svolto durante il periodo in cui ha prestato attività di volontariato nell’ambito del Servizio Civile Digitale presso il Comune di Luni” e in particolare per “il progetto che ha voluto mettere a disposizione delle persone più fragili del territorio anche tramite la creazione del manuale “La cassetta degli attrezzi. Percorso di alfabetizzazione informatica contro il divario digitale”. Un manuale che presto dovrebbe andare in stampa e avere così diffusione nazionale. Una soddisfazione quella di Orlandi – originario di Carrara ma che solo oltreconfine è stato selezionato con il voto più alto nella selezione del bando di servizio civile – condivisa anche a palazzo civico di Luni con l’assessore Patrizia De Masi, dopo aver prestato servizio anche presso la Casa della salute di Sarzana e la spiaggia per disabili di Marinella.

