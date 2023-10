Finale Ligure. Martedì 17 ottobre le classi 3° e 4° G dell’Ipsia hanno incontrato Natalia Saurin, fotografa e artista che da alcuni anni vive e opera sul territorio.

Nel suo studio Natalia ha invitato i ragazzi e le ragazze a prestare il loro volto per un lavoro che sarà presentato in occasione del 25 novembre, quando si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

