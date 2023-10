Galleria Madonna della Guardia, lunedì scatta la chiusura

È confermata per lunedì 23 ottobre alle 6.00 la chiusura totale al traffico della galleria Madonna della Guardia, il tunnel sulla Statale 523 Delle Cento Croci, che collega le province della Spezia (comune di Maissana) e quella di Genova (comune di Castiglione Chiavarese), attualmente interessato da lavori strutturali e di messa in sicurezza gestiti da Anas. Sempre lunedì 23 ottobre, in mattinata, saranno rimossi il semaforo e la riduzione di carreggiata nell’abitato di Torza, comune di Maissana.

“Anas ha comunicato oggi a tutti gli enti locali coinvolti dai lavori che la chiusura della galleria partirà dal 23 ottobre, come previsto dal cronoprogramma – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone –. In questi mesi di stop al traffico terremo monitorata la situazione attraverso il tavolo di confronto che Regione Liguria ha attivato con Anas, Provincia della Spezia, Città Metropolitana di Genova e i Comuni interessati dall’intervento, che si riunirà ogni tre settimane e ogni qual volta se ne presenterà la necessità per condividere con il territorio l’andamento del cantiere”.

La galleria Madonna della Guardia rimarrà chiusa al traffico per circa 105 giorni. In questa fase saranno eseguiti i lavori di sistemazione delle opere idrauliche, il rivestimento della galleria, l’installazione e l’implementazione delle opere impiantistiche e altri interventi strutturali. Nei mesi di stop al traffico la viabilità sarà garantita dal passaggio attraverso la Sp 40, alcuni tratti della strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e la Sp 566.

La rimozione del senso unico alternato nell’abitato di Torza rientra nei lavori propedeutici alla chiusura della galleria avviati nei mesi scorsi da Anas (già portati a termine) per migliorare la viabilità alternativa al passaggio nel tunnel.

