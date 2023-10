Gino Martella presenta “Storia di una zolla di terra” da Ca’ Lunae

Il Lions Club Luni organizza per la mattinata di sabato 21 ottobre a partire dalle 10.30, presso Cà Lunae a Castelnuovo Magra, la conferenza dal titolo “Storia di una zolla di terra”. Dopo l’introduzione dei lavori da parte del presidente del Lions Club Emilio Camaiora, la prima e la seconda parte dell’evento prevede la presentazione del progetto di cinema de “La Padotta” da parte del biologo e documentarista Gino Martella, che illustrerà come nasce un film e come è nato il suo ultimo cortometraggio, che verrà proiettato e che propone, con una visione molto originale e intimistica, il dramma degli olivi centenari, in alcuni casi millenari, del Salento, distrutti dalla Xylella Fastidiosa. La terza parte prevede l’intervento del prof. Ruggero Petacchi, entomologo, ricercatore e docente presso la Scuola Sant’Anna di Pisa che affronterà il problema delle malattie dell’olivo, con particolare riferimento alla Cecidomia, una delle numerose malattie che stanno colpendo l’olivicoltura, in particolare nel nostro territorio, dalla Versilia alla Lunigiana, alla Liguria di Levante comprese gli uliveti delle Cinque Terre. La Cecidomia è una infestazione che, insieme alla mosca olearia, sta compromettendo la raccolta delle olive e la produzione di olio extravergine e che attualmente è oggetto di intensa ricerca in ambito universitario perché al momento, per contrastarla, non sono disponibili rimedi sicuri e rispettosi dell’ambiente.

