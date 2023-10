Grow Festival, al Teatro Moretti di Pietra Ligure il concerto esperienziale di Emiliano Toso

Pietra Ligure. Quarto appuntamento con il “Grow Festival – Semi di consapevolezza”: lunedì 23 ottobre, alle ore 21,00, presso il Cinema Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure con Emiliano Toso, biologo cellulare, musicista e compositore, e il suo concerto-esperienziale con il pianoforte accordato a 432Hz. “Mi espando verso il cielo”.

Un evento unico nel suo genere, con protagonista assoluta la musica nel suo essere uno strumento fondamentale per l’uomo grazie ai suoi effetti benefici sul suo corpo fisico, emozionale e spirituale. La musica non è però soltanto quella che ascoltiamo con le orecchie, ma è anche una “armonia” biologica, capace, secondo la scienza, di avere effetti biofisici direttamente sulle cellule umane. Le composizioni di Emiliano Toso svelano il sorprendente legame che esiste tra il mondo silenzioso delle nostre cellule e la musica, attraverso il quale ognuno di noi può essere in grado di generare uno stato di gratitudine e benessere.

