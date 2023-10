Il canale WhatsApp di IVG “fa il botto”: 1000 iscritti in meno di 7 ore, 1500 in un giorno

Savona. Mille iscritti in meno di 7 ore, 1500 in un solo giorno. Sono i numeri registrati dal canale WhatsApp di IVG nelle sue prime 24 ore di vita. Il nuovo servizio, totalmente gratuito, con il quale ricevere ogni giorno sulla celebre app di messaggistica notifiche con le notizie principali della giornata, è evidentemente piaciuto ai nostri lettori che hanno così deciso di aderire in gran numero.

In realtà, IVG aveva attivo già da anni un servizio broadcast gratuito con il quale, occasionalmente, inviava ai lettori che decidono di iscriversi dei messaggi in caso di notizie particolarmente importanti ed eccezionali (ad esempio allerte meteo o grandi fatti di cronaca). A quel servizio, lanciato ormai anni fa, si sono “abbonate” circa 3200 persone. Un dettaglio che rende ancora più eclatanti i numeri registrati ieri: il nuovo servizio ha raggiunto in un solo giorno la metà degli iscritti di un servizio attivo da anni.

» leggi tutto su www.ivg.it