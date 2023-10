Il quartetto Interludo inaugura il festival Lunae Musica a Sarzana

Si aprirà il 22 ottobre la prima edizione del Festival Lunae Musica, la rassegna musicale organizzata dall’Associazione Lunaensemble con il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana. La manifestazione, nata con l’intento di promuovere la cultura musicale attraverso repertori di ampio respiro, che spaziano dalla musica Barocca a quella contemporanea, prevede una serie di tre eventi, distribuiti tra ottobre e novembre.

Il concerto inaugurale, che si terrà in sala consiliare a Sarzana, domenica alle 18,30, vedrà protagonista il quartetto di sax Interludo, composto da Giacomo Mornelli al sax soprano, Elisa Dalmasso al sax contralto, Davide Dal Vignale al sax tenore e Giovanni Ottomano al sax baritono. Sebbene di recente formazione, l’ensemble ha già al suo attivo la partecipazione a importanti rassegne musicali locali e internazionali e i suoi giovani componenti vantano collaborazioni con gruppi prestigiosi quali Saxophone Orchestra, Orchestra Ritmico Sinfonica Verdi del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, AYSO Orchestra, Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni. I brani in programma -specchio dei differenti background dei musicisti del gruppo – consentiranno di apprezzare il sax in tutte le sue possibilità timbriche ed espressive, conducendoci dai primordi del ragtime di Scott Joplin, al jazz di Javier Girotto e di Gordon Goodwin, alle atmosfere malinconiche del tango di Astor Piazzolla, al minimalismo di Michael Nyman, terminando con le composizioni dell’eclettico Pepito Ros. Il secondo appuntamento della rassegna sarà l’11 novembre alle ore 21.00, sempre in sala consiliare a Sarzana, con Folksongs e cinema del XX secolo proposte dall’Ensemble Simone Molinaro, formato da artisti del coro del teatro Carlo Felice di Genova. Spetterà invece a solisti, coro e orchestra del gruppo musicale Lunaensemble concludere il festival, il 25 novembre alle 19, all’oratorio Santa Croce a Sarzana, con il concerto Jubilate Deo – La musica barocca a Venezia e a Napoli, eseguendo alcune tra le più note composizioni di Antonio Vivaldi, Giovanni Gabrieli e Francesco Durante.

In questa prima edizione l’Associazione Musicale Lunaensemble ha voluto attivarsi anche nel sociale insieme a “Il Viaggio di Bianca”, un’associazione nata come un viaggio, con le gioie e gli imprevisti che ne fanno parte, un viaggio che dona sorrisi, sostegno, ricordi e amore. L’associazione promuove il benessere del bambino e della famiglia, sostiene bambini in difficoltà e organizza incontri formativi, sempre nel segno della musica perché Bianca amava la musica! Insieme a Rete del Dono è stato attivato un crowdfunding, che è possibile trovare scrivendo “Festival Lunae Musica” nella barra Cerca del sito www.retedeldono.it, il cui ricavato sarà destinato in parte alla suddetta associazione, per aiutare la mamma di Bianca e le sue compagne di viaggio, a portare in giro tra le scuole primarie e d’infanzia la voce della piccola Bianca. I concerti del festival saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili; per gli eventi in sala consiliare è vivamente consigliata la prenotazione, chiamando il numero 3401035085 o scrivendo una mail a lunaensemble16@gmail.com.

