La Tarros si rinforza: tesserato il lituano Sakalas. Porterà esperienza e centimetri

Nuovo colpo di mercato per lo Spezia Basket Club Tarros, che riesce a portare in riva al Golfo dei Poeti un giocatore con ottime qualità ed una notevole esperienza. A vestire la maglia bianconera è Giedrius Sakalas, lituano, classe 1993, ruolo 4 di 205 cm. La carriera cestistica di Sakalas si divide tra la Lituania e l'Italia. Ha iniziato a giocare tra i professionisti a 19 anni nella seconda lega lituana, dove è rimasto per 2 stagioni. Poi per 4 anni ha giocato nel terzo campionato lituano, vincendolo 2 volte. Nel 2017 il trasferimento in Italia, la maglia è quella del Castellaneta che, anche grazie al suo significativo apporto, con 16,6 punti di media a partita, ha sfiorato la promozione in serie B, arrendendosi solo in finale. Stesso copione anche la stagione successiva, quando Giedrius faceva parte del roster dell'Agropoli. Poi il passaggio al Reggio Emilia, sempre in C gold, ma il campionato è stato purtroppo interrotto a causa de covid- 19. Fino ad allora Sakalas aveva una media di 18,2 punti a partita. Il giocatore ha deciso di tornare nel suo Paese e ha giocato in NKL (seconda lega lituana), vincendo il campionato e ottenendo la promozione in LKL, corrispondente all’italiana A1. Lo scorso anno è rientrato in Italia ed ha vestito di nuovo la maglia del Reggio Emilia, conquistando la promozione in B2. L’anno scorso ha segnato 12.7 punti di media a partita. “Siamo molto contenti di aver portato Sakalas alla Spezia – commentano soddisfatti il presidente ed il direttore sportivo dello Spezia Tarros, Danilo e Maurizio Caluri – è un ottimo giocatore, che aggiunge un notevole bagaglio di esperienza alla nostra squadra, senza stravolgerne l’identità. Non vediamo l’ora di vederlo in campo con i nostri ragazzi”.

